Kate Middleton'ın ameliyatı sır perdesini korurken, sağlık durumu hakkında komplo teorileri artıyor

Kate Middleton'ın ameliyatı hala sır perdesini koruyor, birçok aile üyesi hala bilgilendirilmemiş durumda.

10 Mart Pazar günü, Prenses Kate Middleton Instagram'da ailesinin bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, gülümseyen üç çocuğuyla bir sandalyede oturuyordu: 10 yaşındaki Prens George, 8 yaşındaki Prenses Charlotte ve 5 yaşındaki Prens Louis. Altyazıda, İngiltere'deki annelere Mutlu Anneler Günü dilerken ve son karın ameliyatından sonra iyi dilekler için halka teşekkür ediyordu.

Bu, 16 Ocak'taki ameliyatından sonra yayınlanan prensesin ilk resmi fotoğrafıydı ve gelecekteki kraliçenin uzun süren kamuoyundan uzak kalışı ve sağlığıyla ilgili Kensington Sarayı'ndan iletişim eksikliği nedeniyle endişelenen kraliyet hayranlarınırahatlatmak amacıyla paylaşıldı. Fotoğrafın düzenlendiği fark edilince büyük haber ajansları fotoğrafı geri çekti.

Bununla birlikte, Kate'in sağlık durumu ve nerede olduğu hakkındaki komplo teorileri çevrimiçi ortamda doruk noktasına ulaştı.

Ertesi gün, Kate fotoğraf tartışmasını X (eski adıyla Twitter) aracılığıyla ele aldı ve "Birçok amatör fotoğrafçı gibi, ara sıra düzenleme deniyorum" yazarak, "Karışıklık için özür dilemek istedim." dedi.

Olayların garip gelişimi, 42 yaşındaki prenses hakkında artan endişeleri artırdı. Bir kraliyet kaynağına göre, Kate "iyi durumda" ama şimdilik durumu hakkında kamuoyuyla daha fazla paylaşma niyetinde değil.

Kaynak, "Ameliyatın nedeni ne olursa olsun, kişisel bir mesele ve Kate detayları mümkün olduğunca özel tutmak istiyor. Hatta kendi ailesinden bazı üyelerinin bile hala bilgilendirilmedi. "Belki kendini daha iyi hissettiğinde daha fazla açıklama yapabilir, ama hiçbir söz vermiyor."

Ocak ortasında, Kensington Sarayı, Kate'in planlanmış bir karın ameliyatı geçirdiğini ve Paskalya'dan sonra kamuoyundan uzak kalacağını duyurdu. Açıklama, gizemli tıbbi prosedür hakkında az ek bilgi verdi, ancak prensesin Londra Klinik hastanesinden taburcu olduktan sonra "iyileşme sürecinde iyi ilerleme kaydettiğini" belirtti.

Durumuyla ilgili söylentiler arttıkça,İspanyol medyası komada olduğu yönünde iddialarda bulundu.

Kate'in üst düzey çalışanlarından bazıları onunla görüşemedi ve ameliyat duyurulana kadar bile bu durumdan haberdar değillerdi. Kate, ameliyatının doğasını ve iyileşme sürecini içeren bilgileri sadece iç çevresindeki birkaç kişiyle paylaşmaya başladı. Gerçekten neler olduğunu sadece birkaç kişi biliyor.