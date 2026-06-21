İran-ABD görüşmesi İsviçre'de başladı

KATAR Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'de ABD- İran görüşmesinin başladığını bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Katar ve Pakistan'ın ara buluculuğunda ABD ile İran arasındaki görüşmelerin İsviçre'de başladığını duyurdu. Zirveye ABD, İran, Pakistan ve Katar'dan üst düzey temsilcilerin katıldığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, görüşmenin, 'mutabakat zaptında ele alınan tüm hususları kapsayan kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmanın sonuçlandırılmasına yol açmasının umulduğu' ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı