Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar

İran'ın Katar'da petrol sahasına saldırılarının ardından Doha yönetiminden ilk adım geldi. Katar İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli güvenlik ataşesi ile askeri ataşeyi istenmeyen kişiler ilan etti. Doha, söz konusu kişilerin 24 saatte ülkeden ayrılmasını istedi.

KATAR, İRANLI DİPLOMATLARI ÜLKEDEN KOVUYOR

İran'ın Katar'a ait petrol sahasına düzenlediği saldırıların ardından Doha yönetimi, Tahran'a karşı sert bir diplomatik hamle yaptı. Katar hükümeti, İran'ın Doha Büyükelçiliği'nde görev yapan güvenlik ve askeri ataşeleri "istenmeyen kişi" ilan ederek diplomatik bağları gerdi.

İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLDİLER

Resmi makamlardan yapılan açıklamada, söz konusu diplomatların faaliyetlerinin ulusal güvenliği tehdit ettiği belirtilerek ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre verildi. Bu kararla birlikte, iki ülke arasındaki enerji güvenliği eksenli kriz yeni bir boyuta taşınmış oldu.

Turan Yiğittekin
İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza değil adeta katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
İran: Artık çatışmada yeni bir aşama başladı

İran hedef alacağı noktaların adresini verdi: Yeni bir aşama başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon