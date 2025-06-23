Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz

Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
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Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
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İran'ın Doha'da ABD üssünü füzelerle vurmasına Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Saldırılarda can ve mal kaybının olmadığını belirten Katar, "El Udeyd Hava Üssü'ne yapılan saldırı, Katar'ın egemenliğinin, hava sahasının ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Katar, uluslararası hukuk çerçevesinde doğrudan yanıt verme hakkını saklı tutar." açıklamasını yaptı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan İsrail ve İran arasındaki çatışmalar, ABD'nin de dahil olması ile büyüyerek devam ediyor.

İRAN, KATAR VE IRAK'TAKİ ABD ÜSSÜNÜ VURDU

ABD'nin İran'da nükleer tesisleri hedef alan saldırısının ardından Tahran'dan misilleme geldi. İran, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan ABD'ye ait El-Udeyd Üssü'ne füze saldırısı gerçekleştirdi.

Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz

İRAN: KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜ YOK EDİLDİ

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği'nden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırgan ve küstah eylemine yanıt olarak birkaç saat önce İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri tarafından Katar'daki El-Udeyd ABD Hava Üssü yok edildi." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, saldırıda kullanılan füze sayısının ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıda kullandığı bomba sayısıyla aynı olduğu belirtildi.

"BU EYLEM DOST VE KARDEŞ ÜLKEMİZ KATAR İÇİN HERHANGİ BİR TEHLİKE OLUŞTURMUYOR"

Üssün, Katar'daki tesislerden ve yerleşim alanlarından çok uzakta bulunduğu ve üssün dışında bir alana zarar verilmediği belirtilen açıklamada, "Bu eylem dost ve kardeş ülkemiz Katar ve asil halkı için herhangi bir tehlike oluşturmuyor ve İran, Katar ile samimi ve tarihi ilişkilerini ve sürdürmeye kararlı." ifadelerine yer verildi.

Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz

KATAR: İRAN'IN SALDIRISINA KARŞI KOYULDU

Tahran yapılan açıklamaya karşın Katar Savunma Bakanlığı ise "İran'ın (ABD üssüne) saldırısına karşı koyuldu. Can kaybı yok." açıklamasını yaptı. Katar Dışişleri Bakanlığı da İran'ın saldırı düzenlediği El-Udeyd (ABD) Üssü'nün saldırıdan önce tedbiren boşaltıldığını duyurdu

"BU SALDIRGANLIĞA KARŞILIK VERME HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, "İran saldırısının Katar'ın egemenliğinin, hava sahasının ve BM sözleşmesinin ihlali" olduğunu belirterek, "Katar, olarak bu bariz saldırganlığa uluslararası hukuka uygun olarak doğrudan karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (27)

Haber Yorumlarıyasin:

ne diyorsunuz olum adamlar sizi mi hedef aldı ABD ye peşkeş çeken Araplar aklınızı başınıza alın

Yorum Beğen178
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Haber YorumlarıAhmet Kara:

malll katar senlik bisey yok ökuz

Yorum Beğen139
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Haber Yorumlarıred food:

Dün İstanbul'da bunların hepsi konuşulmuştur, yanıt felan yok yani rahat olunn adamsın iran!!!

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

türkiye olmaz da hiçbir şey yapamazsınız ABD üstü ne aruyor senin ülkende

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

yav saklı tutmayın tutmayın sizde onlar gibi açıkta tutun saldırın bunlar kudurdu engel olunmazsa sıra herkese gelecek bu nedir yav

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme15
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