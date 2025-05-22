Katar'ın ABD'ye Hediye Ettiği Uçak Pentagon Envanterine Girdi

ABD Savunma Bakanlığı, Katar'ın ABD'ye hediye ettiği uçağın Pentagon envanterine girdiğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Katar'ın ABD'ye hediye ettiği uçakla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Parnell, "Savunma Bakanı Pete Hegseth tüm federal kural ve düzenlemelere uygun olarak Katar'dan bir Boeing 747'yi kabul etmiştir. Savunma Bakanlığı, ABD Başkanını taşımak için kullanılan bir uçak için uygun güvenlik önlemlerinin ve işlevsel ihtiyaçların dikkate alınmasını sağlamak için gerekenleri yapacaktır" ifadelerini kullandı.