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Katar Emiri, Suriye'deki savaşta tarafını belli etti

Katar Emiri, Suriye'deki savaşta tarafını belli etti
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Suriye'de Esad rejimi karşıtı gruplar ilerleyişini sürerken Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani'den de dikkat çeken bir çıkış geldi. Esad'ın ülkedeki savaşın durulduğu bir dönemde halkıyla ilişki kuramadığını ve mültecilerin geri dönüşü gibi konuları ele alamadığını ifade eden Al Thani, muhalif gruplardan yana bir tavır sergileyerek çatışmaların müzakere yoluyla sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Suriye'de muhalifler dün Humus'tan sonra 2011 ayaklanmasının doğum yeri Dera'da da kontrol sağladı. Cumartesi sabahı itibariyle rejimin Süveyda'da da kontrolü kaybettiği bildirildi.

KATAR EMİRİ: ESAD FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Doha'da düzenlenen forumda yaptığı konuşmada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkedeki savaşın durulduğu bir dönemde halkıyla ilişki kuramadığını ve mültecilerin geri dönüşü gibi konuları ele alamadığını ifade eden Al Thani, "Esad halkıyla ilişkilerini düzeltmek için bu fırsatları değerlendirmedi ve mültecilerin geri dönüşü ya da kendi halkıyla uzlaşma konusunda ciddi bir hareket görmedik" dedi.

Katar Emiri, Suriye'deki savaşta tarafını belli etti

MÜZAKERE ÇAĞRISI YAPTI

Esad rejimi karşıtı muhalif grupların dünyayı "şaşırttığını" söyleyen Al Thani, çatışmaların müzakere yoluyla sona erdirilmesi çağrısı yaptı. Muhaliflerden yana bir tutum sergileyerek Esad'ı sert bir dille eleştiren Al Thani, Suriye'deki durumun giderek daha tehlikeli bir hal aldığını ve yoğun bir iç savaşın yaşanabileceği konusunda uyardı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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