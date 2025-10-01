Katar'dan Trump'ın Gazze Planına İlişkin Açıklama

KATAR Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planında bazı konuların 'açıklığa kavuşturulması ve müzakere edilmesi gerektiğini' bildirdi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar basınına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın planının pazartesi günü Hamas'ın müzakere heyetine iletildiğini ve görüşmelerin genel hatlarıyla yürütüldüğünü kaydetti.

Al Sani, planın detaylarının ve uygulanma şekli üzerinde tartışılması gerektiğini vurgulayarak, bazı konuların açıklığa kavuşturulmasının ve müzakere edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Al Sani, "Şu ana kadar Hamas'ın plana vereceği ve Filistinli gruplarla uzlaşmayı gerektiren yanıtı bilmiyoruz. Biz ve Mısır dün yaptığımız toplantıda Hamas'a temel hedefimizin savaşın durdurulması olduğunu net bir şekilde aktardık. Hamas, sorumlulukla yaklaştı ve planı inceleyeceğine söz verdi" diye konuştu.

Katar'ın önceliğinin Gazze'deki Filistinlilerin çektiği acıları sona erdirmek olduğunu dile getiren Al Sani, planın uygulanabilmesi için Filistinli grupların uzlaşmasının şart olduğunu aktardı. Al Sani, Filistin halkının topraklarında kalmasını sağlamak ve iki devletli çözümü desteklemek için Arap ile İslam ülkelerinin birlikte çaba gösterdiğini de ifade etti.