Haberler

Katar'dan Trump'ın Gazze Planına İlişkin Açıklama

Katar'dan Trump'ın Gazze Planına İlişkin Açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Trump'ın Gazze planının detaylarının müzakere edilmesi gerektiğini vurgulayarak, Hamas ile uzlaşma için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

KATAR Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planında bazı konuların 'açıklığa kavuşturulması ve müzakere edilmesi gerektiğini' bildirdi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar basınına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın planının pazartesi günü Hamas'ın müzakere heyetine iletildiğini ve görüşmelerin genel hatlarıyla yürütüldüğünü kaydetti.

Al Sani, planın detaylarının ve uygulanma şekli üzerinde tartışılması gerektiğini vurgulayarak, bazı konuların açıklığa kavuşturulmasının ve müzakere edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Al Sani, "Şu ana kadar Hamas'ın plana vereceği ve Filistinli gruplarla uzlaşmayı gerektiren yanıtı bilmiyoruz. Biz ve Mısır dün yaptığımız toplantıda Hamas'a temel hedefimizin savaşın durdurulması olduğunu net bir şekilde aktardık. Hamas, sorumlulukla yaklaştı ve planı inceleyeceğine söz verdi" diye konuştu.

Katar'ın önceliğinin Gazze'deki Filistinlilerin çektiği acıları sona erdirmek olduğunu dile getiren Al Sani, planın uygulanabilmesi için Filistinli grupların uzlaşmasının şart olduğunu aktardı. Al Sani, Filistin halkının topraklarında kalmasını sağlamak ve iki devletli çözümü desteklemek için Arap ile İslam ülkelerinin birlikte çaba gösterdiğini de ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ortalığı karıştıracak iddia
Anne ve babaların doğum izni süreleri uzatılıyor

Hükümet düğmeye bastı! İzinler artıyor
Parti genel başkanları ve vekiller sorularımızı yanıtlıyor

Parti genel başkanları ve vekiller sorularımızı yanıtlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de bütçe anlaşmazlığı! Federal hükümet kapandı

ABD'de hükümet kapandı! Kriz büyüdü, piyasalar allak bullak
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.