Katar'dan Özgürlük Filosu'na Saldırıya Soruşturma Çağrısı

KATAR Dışişleri Bakanlığı, Malta açıklarında saldırıya uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisi için soruşturma çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı, dün Malta açıklarında hava saldırısına uğradıklarını bildiren Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisi için soruşturma çağrısında bulundu. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Katar Devleti, Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyrederken Gazze'ye uygulanan kuşatmayı kırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait bir insani yardım gemisine yapılan saldırıyı ve İsrail savaş gemilerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında balıkçı teknelerini hedef almasını şiddetle kınıyor. Dışişleri Bakanlığı, geminin hedef alınmasını uluslararası yasaların açık bir ihlali ve seyrüsefer özgürlüğü ve deniz güvenliği için bir tehdit olarak değerlendiriyor. Aynı zamanda saldırının acilen soruşturulmasını ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini talep ediyor. Bakanlık, Gazze'ye insani yardım erişiminin engellenmesi ve balıkçı teknelerinin hedef alınmasının, son iki aydır İsrail işgal güçlerinin geçişleri kapatması nedeniyle ciddi bir gıda sıkıntısı çeken Şeridin insani krizini daha da kötüleştirebileceğini belirtiyor. Bakanlık, Katar Devleti'nin uluslararası topluma, İsrail'i Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine insani yardımın güvenli, sürdürülebilir ve engelsiz bir şekilde girmesini sağlamaya zorlaması çağrısını yineliyor" denildi.