Katar'dan İran'a Yanıt: BM Kayıtları Esas Alınmalı

KATAR Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İran'ın güvenlik raporundan seçici alıntılar yapmak yerine Katar'ın Birleşmiş Milletler'e (BM) sunduğu resmi kayıtları esas alması gerektiğini belirterek, ülke topraklarına yönelik saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğunu bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran tarafının Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Konferansı için hazırlanan güvenlik riski değerlendirme belgesinden yaptığı alıntıların yanıltıcı olduğunu kaydetti. Ensari, İran'ın resmi belgelere atıfta bulunmak istemesi halinde, Katar'ın BM'ye sunduğu resmi kayıtları incelemesi gerektiğini ifade etti.

Katar'ın BM'ye ilettiği 1 Mart 2026 tarihli mektupta, İran füzelerinin sivil, ticari ve yerleşim alanları üzerinden fırlatılması sonucu 16 kişinin yaralandığının ve hasar oluştuğunun belgelendiğini aktaran Ensari, 20 Temmuz tarihli diğer mektupta da biri çocuk 3 kişinin yaralandığı saldırıların yer aldığını hatırlattı. Ensari, 18 Mart'ta Ras Laffan'daki gaz tesislerine düzenlenen saldırının BM kayıtlarında belgelenmesine rağmen 'iddia edilen' şeklinde nitelendirilmesinin üzüntü verici olduğunu, bu tesislerin küresel enerji güvenliğinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Katar'ın mevcut çatışmanın bir tarafı olmadığını vurgulayan Ensari, ülke topraklarına, sivil altyapıya yönelik saldırıların ve Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerin 'meşru yanıt' olarak haklı çıkarılamayacağını kaydetti. Katar Silahlı Kuvvetleri'nin füze ve İHA'ları engellemedeki başarısının saldırıların ciddiyetini ortadan kaldırmadığını belirten Ensari, Katar'ın diyalog ve barışçıl çözüm odaklı diplomatik çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise daha önce yaptığı açıklamada, ABD'ye yönelik misilleme saldırılarında sivillerin değil yalnızca Katar'daki ABD varlıklarının hedef alındığını ve bu durumun Katar'ın ITU'ya sunduğu raporlarda da kabul edildiğini iddia etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı