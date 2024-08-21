Katar'da Uyuşturucu Bulundurma Suçlamasıyla Tutuklanan Meksikalı ve İngiliz Manuel Guerrero Aviña: 'Bir Daha Asla Eve Dönemeyeceğimi Düşündüm'

Katar'da uyuşturucu bulundurma suçlamasıyla altı ay alıkonan Meksikalı ve İngiliz Manuel Guerrero Aviña, hapishanedeki günlerine dair “Bir daha asla eve dönemeyeceğimi düşündüm” açıklamasında bulundu.

BBC’den LGBT ve kimlik muhabiri Josh Parry’ye konuşan Guerrero Aviña, eşcinsel olduğu için hedef alındığını söyleyerek LGBT bireylere, " Katar'ı ziyaret ederken dikkatli olun. Benim başıma gelenler başkasının da başına gelebilir" uyarısında bulundu.

Grindr adlı eşcinsel flört uygulaması aracılığıyla bir erkekle buluşmak üzere anlaştıktan sonra Şubat ayında gözaltına alınan Guerrero Aviña, bu kişinin kimliğini gizleyen bir polis memuru olduğunu öğrendi.

Guerrero Aviña’nın alıkonulmasının ardından dünyanın dört bir yanındaki insan hakları grupları ve ailesi dava sırasında hukuksuzluklar yaşandığını belirterek serbest bırakılması için kampanyalar düzenledi.

Ancak Katar halen Guerrero Aviña’nin uyuşturucu suçlarından hapse atıldığını öne sürüyor.

45 yaşındaki eski British Havayolları çalışanı Guerrero Aviña, şimdi işe dönmeye ve ailesiyle vakit geçirmeye odaklanmak istiyor.

Haziran ayında yapılan duruşmada, yasa dışı madde bulundurmaktan suçlu bulundu, altı ay ertelenmiş hapis ve para cezasına çarptırıldı, hakkında sınır dışı kararı verildi.

Hapishanede 44 gün kalan ve ardından ükede alıkonan Guerrero Aviña, "Oradan asla çıkamayacağımı düşündüm. Sistemin içinde kaybolacağımı sandım. Gerçekten çok korktum. Güvenli bir şekilde eve döneceğimi hiç düşünmemiştim” diyor.

“Polis memurları uyuşturucu yerleştirdi” iddiası

İngiliz vatandaşı, polis memurlarının evine uyuşturucu yerleştirdiğini ve tutuklanmasının gerçek sebebinin cinsel yönelimi olduğunu iddia ediyor.

"Uyuşturucu suçlamalarını kesinlikle reddediyorum” diyen Guerrero Aviña, “Tüm sorgulama boyunca bana, cinsel partnerlerim, cinsel yönelimim, cinsel ilişkiye girip girmediğim, kiminle cinsel ilişkiye girdiğim gibi şeyler sordular. Eğer bu sadece bir uyuşturucu davası olsaydı, bana uyuşturucu hakkında sorular sorarlardı” açıklamasında bulundu.

Katar'da eşcinsellik suç sayılıyor; insan hakları örgütleri ülkedeki LGBT bireylerin maruz kaldığı muamele konusunda endişelerini dile getiriyor.

Guerrero Aviña ise yedi yıl boyunca polisle sorun yaşamadan Katar'da yaşadığını söylüyor:

"Özel hayatta olanlara göz yumulduğu yönünde yazılı olmayan bir kural var gibiydi. Kamusal alanda kurallara uyarak ve gizli davranarak uyum sağladığımı düşündüm; ama hayatımın bir kısmını kapalı kapılar ardında yaşıyordum. Bunun kamuya açık olmadığı sürece sorun olmayacağını düşündüm."

BBC, 4 Şubat'ta yaptığı haberinde Guerrero Aviña’nın Grindr ve Tinder gibi flört uygulamaları üzerinden bir adamla mesajlaştığını ve evine davet ettiğini belirtmişti.

Guerrero Aviña, binasının lobisinde adamla buluşmaya gittiğinde, polis memurlarıyla karşılaştığını, kelepçelendikten sonra evinin arandığını ve nihayetinde gözaltına alındığını söylüyor.

Guerrero Aviña, hapishanede kaldığı süre boyunca insanların kırbaçlandığını gördüğünü anlatıyor; ülkede yaşayan diğer LGBT bireylerin isimlerini ve telefon numaralarını vermeyi reddettiği için daha rahatsız verici ortamlara sürüklendiğini belirtiyor:

"Beni itiraf etmeye ve telefonumu açmaya zorluyorlardı; ancak eşcinsel topluluğundan başka insanları riske atamazdım. Başka birini bu acıya neden sürükleyeyim ki?"

BBC, Guerrero Aviña’nın bütün iddialarını bağımsız olarak doğrulayamadı.

Bir Katarlı yetkili, BBC’ye Guerrero Aviña’nın gözaltında bulunduğu süre boyunca "saygı ile muamele gördüğünü belirterek, "yasa dışı bir madde bulundurduğu için tutuklandığını” belirtti.

Ailesini ise destek toplamak amacıyla yanlış bilgi yaymakla suçladı.

Eski bir İngiliz diplomat ve insan hakları örgütü FairSquare'ın eş direktörü olan James Lynch, yargılamanın "aşırı derecede adaletsiz" olduğunu ve diğer davalarla benzerlik gösterdiğini söylüyor.

Lynch, "Manuel, açıkça eşcinsel olduğu ve Katar'da yaşadığı için hedef alındı” dedi.

HIV taşıyan Guerrero Aviña, "İlaçlarıma erişim sağlamak için her gün hapishane görevlilerine yalvarmak zorunda kaldım" diyor.

İngiltere’ye dönen ve tıbbi yardım alan Guerrero Aviña, “sokakta el ele tutuşan insanları görmek, arkadaşlarına sevgi gösterebilmek ve bunu kapalı kapılar ardında yapmak zorunda kalmamak” gibi şeyleri daha çok takdir ettiğini anlatıyor.