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Katar Başbakanı Tahran'da: Hürmüz Boğazı Görüşmeleri

Katar Başbakanı Tahran'da: Hürmüz Boğazı Görüşmeleri
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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi düşürmek ve seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak amacıyla İranlı yetkililerle görüşmek üzere bugün Tahran'a gidiyor. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, görüşmelerde diyalog koşullarının ele alınacağını ve boğazdaki geçişlerin 28 Şubat öncesindeki duruma döndürülmesinin hedeflendiğini açıkladı.

KATAR Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Hürmüz Boğazı müzakereleri için İranlı yetkililerle bir araya gelmek üzere bugün Tahran'a gideceği bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, bugün İran'ın başkenti Tahran'da temaslarda bulunacağını kaydetti. Al Sani'nin İranlı yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştireceğini aktaran Ensari, İranlı yetkililer ile görüşmelerde gerilimi düşürme ve diyalog koşullarına hazırlık olanaklarının ele alınacağını belirtti.

Ensari, Katar'ın, anlaşmazlıkların tek çözüm yolunun diplomasi ve diyalogdan geçtiği yönündeki değişmez tutumunun altını çizerek, "Al Sani, Tahran'da Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğü ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin 28 Şubat öncesindeki haline geri dönmesini de ele alacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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