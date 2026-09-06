Katar Başbakanı Al Sani, Çin'i Ziyaret Edecek

KATAR Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin davet üzerine 7-8 Eylül tarihlerinde Çin'e ziyarette bulunacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı