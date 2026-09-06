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Katar Başbakanı Al Sani, Çin'i Ziyaret Edecek

Katar Başbakanı Al Sani, Çin'i Ziyaret Edecek
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin davet üzerine 7-8 Eylül tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu. Ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmesi bekleniyor.

KATAR Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin davet üzerine 7-8 Eylül tarihlerinde Çin'e ziyarette bulunacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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