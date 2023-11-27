Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına sebebiyle karaya oturan gemideki 11 mürettebat kurtarıldı. Şiddetli fırtına nedeniyle gemi karaya oturdu ve mürettebat tahliye edildi. Ayrıca fırtına nedeniyle sahilde bulunan kafelerde maddi hasar meydana geldi.

- Kastamonu'da gemi karaya oturdu, 11 mürettebat kurtarıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına sebebiyle karaya oturan gemideki 11 mürettebat kurtarıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iskelede yük boşaltan Kamboçya bandralı 'Vamos' adlı gübre yüklü gemi, şiddetli fırtına sebebiyle halatları kopmasının neticesinde sürüklenerek İnebolu Limanı Filli Köşk mevkiinde karaya oturdu. Gemiden yapılan yardım ihbarları üzerine bölgeye AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gemide bulunan 2'si Türk 11 kişilik mürettebat, ekipler tarafından tahliye edildi.

Geminin kurtarılması çalışma başlatıldı.

Öte yandan, etkili olan şiddetli fırtına sırasında oluşan dev dalgalar sahili dövdü. Sahilde bulunan kafelerde maddi hasar meydana geldi.