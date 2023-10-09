Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: Elimizde 100'den fazla esir var

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'a bağlı El-Aksa TV'de yayımlanan konuşmasında, "Elimizde yüksel rütbeli askerlerin de bulunduğu 100'den fazla esir var" dedi.

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattı. Bölgede çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ellerinde 100'den fazla esir tuttuklarını ifade etti.

ESİRLER ARASINDA RÜTBELİ ASKERLER DE VAR

Ubeyde, Hamas'a bağlı El-Aksa TV'de yayımlanan konuşmasında "İsrail, Gazze'ye yaptığı saldırılarda kendi askerlerini öldürdü. Elimizde yüksel rütbeli askerlerin de bulunduğu 100'den fazla esir var. Bugün bir grup işgalciyi daha yakalayıp Gazze'ye getirdik. El Aksa Fırtınası Operasyonu devam ediyor" dedi.