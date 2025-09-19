Haberler

Kassam Tugayları İsrail'e meydan okudu: Askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız

Kassam Tugayları İsrail'e meydan okudu: Askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'ye kara harekatı başlatan İsrail'e tarihi bir rest çekti. Yapılan açıklamada "Esirleriniz Gazze kentinin mahallelerine dağılmış durumda. Netanyahu onları öldürmeye karar vermişken bizim onların hayatını umursamamız söz konusu değil. Sizden korkmuyoruz ve askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız" ifadeleri yer aldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze kentini işgal planıyla esirleri öldürmeye karar vermişken kendilerinin esirlerin hayatını umursamayacaklarını belirtti.

"ESİRLERİNİZ GAZZE KENTİNİN MAHALLELERİNE DAĞILMIŞ DURUMDA"

Kassam'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentini işgal planı kapsamında karadan ve havadan yoğunlaştırılan saldırılar ve esirlerin akıbetiyle ilgili değerlendirme yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Esirleriniz Gazze kentinin mahallelerine dağılmış durumda.

Netanyahu onları öldürmeye karar vermişken bizim onların hayatını umursamamız söz konusu değil. Gazze kentindeki operasyon, esirlerin ölüsünü ya da dirisini göremeyeceğiniz ve hepsinin sonunun Ron Arad (İsrail'in 1986'da Lübnan'a düzenlediği bir operasyon sırasında kaybolan pilot) gibi olacağı anlamına geliyor.

"BİNLERCE PUSU VE BOMBA HAZIRLADIK"

Askeri ve siyasi liderlerinize şunusöylüyoruz: Gazze, ordunuz için kolay bir lokma olmayacak. Sizden korkmuyoruz ve askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız. Sizin için mücahitler ordusu, binlerce pusu ve bomba hazırladık. Gazze askerlerinize mezar olacak.

Size ek zayiat verdirecek sert bir yıpratma savaşına giriyorsunuz. Mücahitlerimizi araçlarınızın kabinlerine patlayıcı cihazlar yerleştirmeleri için eğittik. Buldozerleriniz başlıca hedefimiz olacak ve elimizdeki esir sayısı artacak."

NE OLMUŞTU?

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. İsrail Savunma Bakanı Katz, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, yeniden kara saldırılarına başladıkları Gazze kentini yok etme tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Dünya
Yorumlar (4)

Hiçlik:

ABD destekli İsrail e meydan okumak , intihar sayılmaz mı ? ... Hamas ateşkes İSTEK yapmalı. Hamas ATEŞKES sağladıktan sonra .. Türkiye ile beraber bir ingilizce internet arama motoru kursun ve tüm dünyadan para yapsın. Savaş ölümdür. Savaş bu türde savaşılmamalı. Savaş dediğin şey .. İngilizceyi resmi ikinci ana dil yaparsın.. İnternet ile bir internet arama motoru kurarsın ingilizce olarak, ve dünyadan para yaparsın. Kimse ölmez bu türde. Kimse ölmemeli. Ölmek veya öldürmek .. cehennem dir.

0
2
yanıtYanıtla
İsmail Paslıkılıç:

Faruk sucu çıktı ağzımıza stı...

1
0
yanıtYanıtla
İsmail Paslıkılıç:

Faruk sucu çıktı ağzımıza stı ...

1
0
yanıtYanıtla
Uğur Onur:

Hasstır tugayları :D

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
