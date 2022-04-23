Kasiyerin hatası milyoner yaptı! ABD'li şanslı vatandaş 1 milyon doların sahibi oldu

Abd'nin Iowa eyaletinde ilginç bir olay meydana geldi. 40 yaşındaki Buster, bir markette çekiliş için beş adet "hızlı seçim" oyun istedi, ancak kasiyer başlangıçta bir oyun basarken, kalan dört oyunu başka bir bilet üzerine bastı.

"TEK BİR BİLETE YERLEŞTİRSEYDİ KAZANAMAZDIM"

Başına gelen olayı anlatan Buster, "Bu hatayı yapmak yerine hepsini tek bir bilete yerleştirseydi, kazanamazdım." şeklinde konuştu.

"NUMARALARI GOOGLE'DAN ARADIM"

Genelde şansım yaver gitmez, dolayısıyla bunun bir hata olduğunu düşündüm." diyen Buster, "Doğru numaralar olduğundan emin olmak için piyango numaralarını Google'da aradım." dedi.

BORÇLARINI ÖDEYECEK

Buster, kazandığı parayla aracının ve annesinin ipotek borcunu ödeyeceğini, geri kalanı emekliliği için biriktireceğini söyledi.

Oyununda 1 milyon dolarlık ödülü kazanma ihtimalinin 12 milyon 607 bin 306'da sadece bir olduğuna dikkat çekildi.