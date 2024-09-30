Üye Girişi
Haberler

Kasırgada tuzlu suyla dolan park halindeki Tesla marka araç alev aldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Florida'da yaşanan Kasırga Helene sonrasında bir Tesla'nın alev aldığı görüntüler paylaşıldı. Tuzlu suyla dolan bir garajda park halindeki aracın alev aldığı ve bir dakika içinde tüm aracı sardığı görüldü. Olay, elektrikli araç sahiplerine uyarı olarak yayınlandı. Kasırga, Florida'nın yanı sıra Kuzey Carolina ve diğer Güneydoğu eyaletlerini de etkiledi. Şiddetli rüzgarlar ve yoğun yağışlar bölgede büyük hasara yol açtı ve en az 91 kişi hayatını kaybetti.

Florida'da yaşanan Kasırga Helene'in ardından, yetkililerin paylaştığı bir güvenlik kamerası görüntüsü, elektrikli araç sahiplerini uyarmak amacıyla yayınlandı. Görüntülerde, tuzlu suyla dolan bir garajda park halindeki bir Tesla'nın alev aldığı görülüyor.

Pinellas İlçesi yetkilileri tarafından Cumartesi günü paylaşılan videoda, yangının aracın altında başladığı ve bir dakikadan kısa sürede tüm aracı sardığı görülüyor. Olay sırasında garaj hızla dumanla doldu.

Kasırga Helene, Florida'nın yanı sıra Kuzey Carolina ve diğer Güneydoğu eyaletlerini de etkiledi. Fırtına sonucu en az 91 kişinin hayatını kaybettiği ve bu sayının artabileceği belirtiliyor. Şiddetli rüzgarlar ve yoğun yağışlar bölgede büyük hasara yol açtı.

Yetkililer, sel sularının ulaşımı zorlaştırması nedeniyle afet bölgelerine yardım ulaştırmakta güçlük çekiyor. Başkan Biden, fırtınanın gücünü "şaşırtıcı" olarak nitelendirdi ve etkilenen eyaletlere tam destek sözü verdi.

Kasırga Helene, Perşembe gecesi saatte 225 km hıza ulaşan rüzgarlarla Kategori 4 fırtına olarak Florida'ya ulaştı. Daha sonra Georgia, Carolinalar ve Tennessee'yi de etkisi altına aldı, yüzlerce su kurtarma operasyonunun yapılmasına neden oldu.

Kasırgada tuzlu suyla dolan park halindeki Tesla marka araç alev aldı

Kasırgada tuzlu suyla dolan park halindeki Tesla marka araç alev aldı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Carolina Teknoloji Güvenlik Otomobil Florida Dünya

25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart

İsrail, Hizbullah ile ateşkes için 2 şart sundu

 Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı
Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre vatandaşı zehirliyorlar

Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre zehirliyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
John Wick 4 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick 4 filmi ne zaman, nerede çekildi? KPSS ön lisans branş bazında sıralama öğrenme ekranı (TIKLAYINIZ) Kayserispor Beşiktaş ilk 11'i! Beşiktaş'ın Kayserispor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? CANLI maç izle! (KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Kayserispor Beşiktaş maçı nereden izlenir? Van uçuşlar iptal mi? Van Ferit Melen Havalimanı yangın söndü mü? Ali Altun neden öldü, hasta mıydı? Ali Altun kimdir? Akbank hesaplardan para mı çekildi? Akbank "izinsiz kredi ve para transferi" açıklaması! AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci kaç yaşında, nereli? Ahmet Zenbilci hesabını neden kapattı? 1 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Yengeç, İkizler, Boğa burcu yorumu! 1 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ahmet Zenbilci oğlu kimdir, Ahmet Zenbilci oğlu ne yaptı? Ahu Tuğba ne zaman öldü? Ahu Tuğba neden, nasıl öldü?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });