Kasırga önüne kattığı her şeyi uçurdu! Libya'dan gelen görüntüler felaketi anlatmaya yetiyor

Libya'yı vuran Daniel Kasırgası'ndan sonra yaşanan sel felaketinde binlerce kişi hayatını kaybederken, ülkeden gelen görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi. Görüntülerde, şiddetli kasırganın önüne kattığı her şeyi sürüklediği, binaların çatılarının uçtuğu görüldü.

Libya'yı yıkıp geçen Daniel Kasırgası'nın ardından yaşanan selde binlerce kişi yaşamını yitirdi. Bölgeden gelen görüntülerde, kasırga sırasında şiddetli fırtınanın önüne kattığı her şeyi sürüklediği görüldü.

LİBYA'DA "DANIEL" FELAKETİ

Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan'ın ardından Libya'ya ulaşan Daniel Kasırgası ülkeye felaketi yaşattı. Libya'nın doğusunu yıkıp geçen, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde etkili olan kasırganın ardından yaşanan selde binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi kayboldu.

BÖLGEDEN GELEN GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

İnsani krizin yaşandığı ülkede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgeden gelen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Kasırga anında çekilen görüntülerde, şiddetli fırtınanın önüne kattığı her şeyi sürükleyip havalandırdığı görüldü. Fırtınanın şiddetine dayanamayan bina çatılarının uçtuğu, kafelerdeki sandalyelerin havalandığı anlar görüntülerde yer aldı.