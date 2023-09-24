Kaş'ta Yangın Bahçe Temizliği Sırasında Çıktı

Kaş'taki orman yangınının Sütleğen Mahallesi'nde bir vatandaşın bahçesinde temizlik yapıldığı sırada çıktığı belirlendi. Yangında 2 hektar kızılçam ormanının yanı sıra 20 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü tespit edildi. Alevlere kısa sürede müdahale edildiği, söndürme çalışmalarına hava, kara araçları ve 50 dolayında orman işçisinin yanı sıra 100'e yakın vatandaşın da destek verdiği öğrenildi.