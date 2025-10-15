Karısının telefonunu televizyona yansıtan adamın şoke olduğu an

Bir adam, eşinin telefonunu televizyona yansıttığında gizli Tinder hesabı açtığını fark etti. Durumu bizzat göstermek isteyen adam, karısını salona çağırarak "Bunu bana neden söylemedin?" diye sordu.

"ÇOCUKLAR UYUDUKTAN SONRA KONUŞURUZ"

Kadın, şaşkınlık içinde ne diyeceğini bilemezken, "Onlar uyuduktan sonra konuşuruz" diyerek konuyu geçiştirmeye çalıştı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

BİNLERCE YORUM YAĞDI

Görüntüler büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar görüntünün altına "Eski eşimin savunması daha iyiydi", "Bitmiş bir evliliğin konuşması", "Ne kadar rahat atıyor suçu karşı tarafa" ve "Erkekler yakalanınca utanır, kadınlarda utanma kalmamış" şeklinde yorumlar yaparak tepkilerini dile getirdiler.

"YAZIK O ÇOCUĞA"

Bazı kullanıcılar ise, "1,5 ay olmuş doğuralı… Yazık o çocuğa" diyerek olayın aile üzerindeki etkisine dikkat çekti. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen video, aile mahremiyeti ve dijital sadakat tartışmalarını yeniden alevlendirdi.