Karısının telefonunu televizyona yansıtan adamın şoke olduğu an

Karısının telefonunu televizyona yansıtan adamın şoke olduğu an
Güncelleme:
Karısının telefonunu televizyona yansıtan adamın şoke olduğu an
Bir adam, eşinin telefonunu televizyona yansıttığında gizli Tinder hesabı olduğunu fark etti. Eşini salona çağırarak hesap hakkında hesap soran adam, "Bunu bana neden söylemedin?" dedi. Kadın ise "Çocuklar uyuduktan sonra konuşuruz" diyerek konuyu geçiştirmeye çalıştı.

Bir adam, eşinin telefonunu televizyona yansıttığında gizli Tinder hesabı açtığını fark etti. Durumu bizzat göstermek isteyen adam, karısını salona çağırarak "Bunu bana neden söylemedin?" diye sordu.

"ÇOCUKLAR UYUDUKTAN SONRA KONUŞURUZ"

Kadın, şaşkınlık içinde ne diyeceğini bilemezken, "Onlar uyuduktan sonra konuşuruz" diyerek konuyu geçiştirmeye çalıştı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

BİNLERCE YORUM YAĞDI

Görüntüler büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar görüntünün altına "Eski eşimin savunması daha iyiydi", "Bitmiş bir evliliğin konuşması", "Ne kadar rahat atıyor suçu karşı tarafa" ve "Erkekler yakalanınca utanır, kadınlarda utanma kalmamış" şeklinde yorumlar yaparak tepkilerini dile getirdiler.

"YAZIK O ÇOCUĞA"

Bazı kullanıcılar ise, "1,5 ay olmuş doğuralı… Yazık o çocuğa" diyerek olayın aile üzerindeki etkisine dikkat çekti. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen video, aile mahremiyeti ve dijital sadakat tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan Basar:

Orspuluk beyindedir, cinsiyet tanımaz

Haber YorumlarıObjektif Bakış:

Tinder flört etme aşk yaşama buluşma uygulamasıdır Bence çocuklara babalık testi yaptırmalı, ya şeytana uymuşsa bellimi olur

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
