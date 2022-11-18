Karısı hamile olan adamın baldızı hakkında yaptığı itiraf evi buz kestirdi

Karısı 6 aylık hamile olan bir adamın yaptığı itiraf evi buz kestirdi. Genç adam, karısından artık hoşlanmadığını ve baldızını sevdiğini belirtti. Baldızına evlilik teklifi de yapan adam herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı.

Sosyal medya paylaşım platformu Reddit'te paylaşılan bir olay, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. İsmi açıklanmayan 28 yaşındaki 6 aylık hamile kadının kocası, bir süreden bu yana soğuk hareketler sergiliyordu.

SONUNDA İTİRAF ETTİ

Genç adam sonunda herkesin evde olduğu bir gün, duygularını itiraf etti. Karısından artık hoşlanmadığını belirten adam, baldızından hoşlandığını ve bundan sonraki hayatını baldızıyla geçirmek istediğini belirtti.

KADIN ÇARESİZ KALDI

Kocasının tavrı karşısında ne yapacağını bilemeyen kadın, bebeğinin aldırma süresini çoktan geçmiş olması nedeniyle doğumu beklemek zorunda olduğunu söyledi. Genç adam ise kararından geri adım atmayacağını aktardı.

EVLİLİK TEKLİF ETTİ

Hatta genç adamın daha da ileri giderek baldızına evlenme teklif ettiği öğrenildi. Kadının da bu evlilik teklifini kabul ettiği aktarılırken, olay kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı.