Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının cinsel organından bardak çıktı - Haberler

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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının cinsel organından bardak çıktı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Tunus'ta 45 yaşındaki bir kadının başına gelen tuhaf vaka, doktorları bile şaşkınlık içerisinde bıraktı. Karın ağrısı ve idrar yapamama şikayetiyle hastaneye giden kadının cinsel organından 8 cm uzunluğunda bardak çıkarıldı. Doktorlar, bardağın fantezi amacıyla kullanıldığını ve kadının hastaneye geç gelmesini doğal olarak karşıladıklarını belirtti.

Tunus'ta tıp dünyasını bile şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Fantezi amacıyla cinsel organına bardak konulan kadın, 4 yıl boyunca 'idrar yapamama' sorunu yaşayıp, sorununu anlatmaya çekindi. Kadın, acılarının dayanılmaz hal almasının ardından doktora gitmeye karar verdi. Habib Burgiba Hastanesi'ndeki doktorlar tarafından yapılan ilk muayenede kadında bir terslik olduğu belirlendi.

RÖNTGENDE ÇIKTI

Doktorlar tarafından çekilen röntgende, kadının mesanesinde bardak olduğu görüldü. Acil olarak ameliyata alınan kadının mesanesinden 8 cm büyüklüğünde su bardağı çıkarıldı.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının cinsel organından bardak çıktı

DOKTORLAR: TEŞHİSİN GEÇ KONULMASI NORMAL

Doktorlar tarafından konuya ilişkin açıklama da yapıldı. Kadının içinde bulunduğu durum nedeniyle doktora gitmeye çekindiği belirten doktorlar, teşhisin geç konulmasının doğal olduğunu belirtti.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının cinsel organından bardak çıktı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsel Organ, Cinsellik, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Kuman:

One la! O. Haaa laa! Tövbe estafirullah

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