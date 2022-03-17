Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının cinsel organından bardak çıktı

Tunus'ta tıp dünyasını bile şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Fantezi amacıyla cinsel organına bardak konulan kadın, 4 yıl boyunca 'idrar yapamama' sorunu yaşayıp, sorununu anlatmaya çekindi. Kadın, acılarının dayanılmaz hal almasının ardından doktora gitmeye karar verdi. Habib Burgiba Hastanesi'ndeki doktorlar tarafından yapılan ilk muayenede kadında bir terslik olduğu belirlendi.

RÖNTGENDE ÇIKTI

Doktorlar tarafından çekilen röntgende, kadının mesanesinde bardak olduğu görüldü. Acil olarak ameliyata alınan kadının mesanesinden 8 cm büyüklüğünde su bardağı çıkarıldı.

DOKTORLAR: TEŞHİSİN GEÇ KONULMASI NORMAL

Doktorlar tarafından konuya ilişkin açıklama da yapıldı. Kadının içinde bulunduğu durum nedeniyle doktora gitmeye çekindiği belirten doktorlar, teşhisin geç konulmasının doğal olduğunu belirtti.