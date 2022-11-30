Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın röntgen sonucu polisi bile alarma geçirdi
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde altın madeninde çalışan bir adam, çalmak amacıyla 81 gram ağırlığındaki altını yuttu. Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede foyası ortaya çıkan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.
Demokrotik Kongo Cumhuriyeti'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddialara göre altın madeninde çalışan bir işçi, çalmak istediği altını arkadaşları görmeden madenden dışarı çıkarabilmek adına yuttu.
ŞİDDETLİ KARIN AĞRISI TUTTU
Ancak yuttuğu altın, işçide hazımsızlığa neden oldu. Hemen arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan işçiye doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından röntgen çekildi. Röntgen sonuçlarının ardından ise adamın foyası tümden ortaya çıktı.
HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ
Doktorlar tarafından yapılan kontrollerde adamın karnında bir altın parçası olduğu belirlendi. Doğal yollarla çıkarılan altın, 81 gram olarak ölçüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, adamın ifadesi aldı. Şahıs, ifadesinde altını hırsızlık amacıyla yuttuğunu itiraf etti.