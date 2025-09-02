Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran olay: Aliyev bu işe ne diyecek?

2020 yılında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşta gazi olan Sebuhi Memmedov, yaklaşık 2 yıl önce gaz sızıntısından hayatını kaybetmişti. Ölümünden sonra, Memmedov'un Bank of Baku'dan kredi kullandığı ve yaklaşık 1000-1200 manat borcunun kaldığı ortaya çıktı.

GAZİNİN ANNESİNİ ÇAĞIRIP BORCU İSTEDİLER

Aradan geçen sürenin ardından bankanın, gazi annesini çağırarak oğlunun borcunu ödemesini istediği öğrenildi. İddiaya göre banka çalışanı, "Oğlunuzun borcunu ödeyin ki, öteki dünyada da inkir-minkir (kabir sorgusu) onu rahatsız etmesin" şeklinde tepki çeken bir ifade kullandı.

DAVA 1 EYLÜL'DE GÖRÜLECEK

Borcun ödenmemesi üzerine konu yargıya taşındı. Dava, 1 Eylül'de Şirvan Şehir Mahkemesi'nde, hakim Ali İmanov'un başkanlığında görülecek.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Olayın basına yansımasının ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı tepki gösterdi. Gaziye ve ailesine böyle bir muamelenin kabul edilemez olduğu, devletin gazilerin ailelerine sahip çıkması gerektiği yorumları yapıldı.

MADALYA VERİLMİŞTİ

44 günlük Vatan Savaşı'nda görev alan Sebuhi Memmedov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 24 Haziran'da imzaladığı kararnameyle madalya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da "Teşekkür Belgesi" ile onurlandırılmıştı.