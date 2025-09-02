Haberler

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran olay: Aliyev bu işe ne diyecek?

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran olay: Aliyev bu işe ne diyecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2020'deki Vatan Savaşı gazisi Sebuhi Memmedov'un ölümünden sonra Bank of Baku'daki 1000-1200 manatlık borcu nedeniyle annesinden ödeme istendi. Banka çalışanının "Ödeyin ki, öteki dünyada da rahatsız olmasın" sözleri büyük tepki çekti. Konu 1 Eylül'de Şirvan Şehir Mahkemesi'nde görülecek. Olay, sosyal medyada infial yarattı.

2020 yılında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşta gazi olan Sebuhi Memmedov, yaklaşık 2 yıl önce gaz sızıntısından hayatını kaybetmişti. Ölümünden sonra, Memmedov'un Bank of Baku'dan kredi kullandığı ve yaklaşık 1000-1200 manat borcunun kaldığı ortaya çıktı.

GAZİNİN ANNESİNİ ÇAĞIRIP BORCU İSTEDİLER

Aradan geçen sürenin ardından bankanın, gazi annesini çağırarak oğlunun borcunu ödemesini istediği öğrenildi. İddiaya göre banka çalışanı, "Oğlunuzun borcunu ödeyin ki, öteki dünyada da inkir-minkir (kabir sorgusu) onu rahatsız etmesin" şeklinde tepki çeken bir ifade kullandı.

DAVA 1 EYLÜL'DE GÖRÜLECEK

Borcun ödenmemesi üzerine konu yargıya taşındı. Dava, 1 Eylül'de Şirvan Şehir Mahkemesi'nde, hakim Ali İmanov'un başkanlığında görülecek.

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran olay: Aliyev bu işe ne diyecek?

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Olayın basına yansımasının ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı tepki gösterdi. Gaziye ve ailesine böyle bir muamelenin kabul edilemez olduğu, devletin gazilerin ailelerine sahip çıkması gerektiği yorumları yapıldı.

MADALYA VERİLMİŞTİ

44 günlük Vatan Savaşı'nda görev alan Sebuhi Memmedov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 24 Haziran'da imzaladığı kararnameyle madalya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da "Teşekkür Belgesi" ile onurlandırılmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
KYK yurt başvuruları başladı

Yüz binlerce öğrencinin beklediği haber! Başvurular bugün başladı
Markasına kadar açıklandı: İşte bakanlık tarafından satışı yasaklanan o ürün

Piyasadan toplatılıyor! İşte bakanlığın satışını yasakladığı o ürün
Milli takım kampına damga vuran görüntü

Milli takım kampına damga vuran görüntü
Uğurcan'ı Galatasaray'a satan Ertuğrul Doğan'ı zora sokacak video

Uğurcan'ı Galatasaray'a satan Ertuğrul Doğan'ı zora sokacak video
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAlkurt:

Yoz kafalar orayada mi dolmus, Aziz asker Vatani icin Sehit dusmus adamlarin soyledigine bak, kapatin bankayi gitsin.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Recep ivedik 2

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

bizde durum cokmu farkli terörle mucadele esnasinda yaralanarak engelli olanlarin onlarcasi gazi oldugunu ispat etmek icin ugrasirken 15 temmuz gecesi kiyak kafayla kayinbiraderinden dayak yedigi icin gazi sayilan sahtekar dahil 15 temmuzdaki hain kalkismadan alakasiz olarak cesitli seylerden yaralanan kurnazlar otomatikman gazi sayildi terör ve kibris gazilerinden fazla maas aliyorlar buda bizden adaletten bir örnek.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giden gidene! Fenerbahçe bir gecede 4 yıldızını gönderdi

Giden gidene! Bir gecede 4 yıldızını gönderdi
Yönetimi istifaya çağırıyorlar! Süper Lig'de şehri karıştıran transfer

Yönetimi istifaya çağırıyorlar! Süper Lig'de şehri karıştıran transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.