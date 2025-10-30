Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi

Karayiplerde hızla ilerleyen Melissa Kasırgası nedeniyle 3 ülkede toplam 34 kişi yaşamını yitirdi.

MELİSSA KASIRGASI NEDENİYLE HAİTİ'DE 25 CAN KAYBI

Karayipler'de ilerleyen Melissa Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor. Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in batısındaki sahil kasabası olan Petit-Goave'de şiddetli yağışların ardından bir nehrin taşması sonucu meydana gelen sellerde 10'u çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise kayboldu.

JAMAİKA'DA 8, DOMİNİK'TE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haiti Afet Yönetim Ajansı'na göre ülke genelinde binden fazla ev sular altında kaldı, yaklaşık 12 bin kişi barınak merkezlerine sığındı. Kasırga, Karayipler'in en kalabalık ülkesi Haiti'yi doğrudan vurmadı, ancak yoğun yağışlara yol açtı. Kasırganın doğrudan vurduğu Jamaika'da ise 8 kişi hayatını kaybetti. Dominik Cumhuriyeti'nde 1 ölüm kaydedildi. Böylece Karayipler genelinde toplam can kaybı 34'e yükseldi. Küba'da can kaybı olmazken, geniş çaplı yıkım yaşandı. Çarşamba günü herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, adanın büyük hasar gördüğünü ve bölgeyi vuran yağmurların devam etmesi nedeniyle dikkatli olunması konusunda uyardı.

MELİSSA KASIRGASI'NIN İLERLEYİŞİ

Kasırga ilk olarak salı günü saatte 295 kilometre hızla 5. kategori seviyesinde Jamaika'yı vurmuştu. Jamaika'da 22 milyar dolarlık hasar ve ekonomik kayba yol açtığı tahmin edilen Melissa, dün saatte 190 kilometre hızla kategori 3 seviyesinde Küba'da karaya çıkmıştı. Kasırga son olarak kategori 2 seviyesine gerileyerek Bahamalar'da etkili olmaya başladı.