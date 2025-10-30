Haberler

Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi

Karayipler'de etkisini sürdüren Melissa Kasırgası nedeniyle Haiti'de 25, Jamaika'da 8, Dominik Cumhuriyeti'nin 1 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 34'e yükseldi.

  • Karayipler'deki Melissa Kasırgası nedeniyle Haiti'de 25, Jamaika'da 8 ve Dominik Cumhuriyeti'nde 1 olmak üzere toplam 34 kişi hayatını kaybetti.
  • Kasırga Jamaika'yı saatte 295 kilometre hızla kategori 5 seviyesinde vurdu ve 22 milyar dolarlık hasara yol açtı.
  • Kasırga Küba'da saatte 190 kilometre hızla kategori 3 seviyesinde karaya çıktı ve Bahamalar'da kategori 2 seviyesinde etkili olmaya başladı.

Karayiplerde hızla ilerleyen Melissa Kasırgası nedeniyle 3 ülkede toplam 34 kişi yaşamını yitirdi.

MELİSSA KASIRGASI NEDENİYLE HAİTİ'DE 25 CAN KAYBI

Karayipler'de ilerleyen Melissa Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor. Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in batısındaki sahil kasabası olan Petit-Goave'de şiddetli yağışların ardından bir nehrin taşması sonucu meydana gelen sellerde 10'u çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise kayboldu.

Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi

JAMAİKA'DA 8, DOMİNİK'TE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haiti Afet Yönetim Ajansı'na göre ülke genelinde binden fazla ev sular altında kaldı, yaklaşık 12 bin kişi barınak merkezlerine sığındı. Kasırga, Karayipler'in en kalabalık ülkesi Haiti'yi doğrudan vurmadı, ancak yoğun yağışlara yol açtı. Kasırganın doğrudan vurduğu Jamaika'da ise 8 kişi hayatını kaybetti. Dominik Cumhuriyeti'nde 1 ölüm kaydedildi. Böylece Karayipler genelinde toplam can kaybı 34'e yükseldi. Küba'da can kaybı olmazken, geniş çaplı yıkım yaşandı. Çarşamba günü herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, adanın büyük hasar gördüğünü ve bölgeyi vuran yağmurların devam etmesi nedeniyle dikkatli olunması konusunda uyardı.

Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi

MELİSSA KASIRGASI'NIN İLERLEYİŞİ

Kasırga ilk olarak salı günü saatte 295 kilometre hızla 5. kategori seviyesinde Jamaika'yı vurmuştu. Jamaika'da 22 milyar dolarlık hasar ve ekonomik kayba yol açtığı tahmin edilen Melissa, dün saatte 190 kilometre hızla kategori 3 seviyesinde Küba'da karaya çıkmıştı. Kasırga son olarak kategori 2 seviyesine gerileyerek Bahamalar'da etkili olmaya başladı.

Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Dünya
Haberler.com
500
