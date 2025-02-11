Karadeniz şeytanı olarak bilinen fenerbalığı, ilk kez yakından görüntülendi

Afrika kıyılarındaki Kanarya Adaları yakınlarında, keskin dişleriyle dikkat çeken bir derin deniz fenerbalığı, bu ay başında su yüzeyine yakın görüntülendi.

Görüntü ve fotoğraflar, Kanarya Adaları'nda köpekbalıkları ve vatozları araştıran İspanyol sivil toplum kuruluşu Condrik Tenerife ve deniz fotoğrafçısı David Jara Borguña tarafından çekildi.

Kuruluşa göre balık, bilimsel adı Melanocetus johnsonii olan ve "Karadeniz şeytanı" olarak bilinen türe ait. Bu balıklar genellikle okyanus yüzeyinin 650 ile 6.500 feet (yaklaşık 200-2000 metre) altında yüzer.

Bu derinlik aralığı Batipelagik Bölge veya gece yarısı bölgesi olarak biliniyor. NOAA'ya göre, güneş ışığı bu derinliğe ulaşamadığı için sıcaklık sabit kalıyor – yaklaşık 4 derece civarında.

Su basıncı metrekare başına 5.850 pound'u (yaklaşık 2.650 kilogram) aşabiliyor.

Araştırma ekibi, bu tür balıkların çok az görüldüğünü ve balığın neden okyanusun derinliklerinden bu kadar uzakta olduğundan emin olmadıklarını belirtti.

Smithsonian Doğa Tarihi Müzesi'ne göre, sadece dişi derin deniz fenerbalıklarının yüzlerinin önünde karakteristik ışıklı çıkıntı bulunuyor.

Müzeye göre, biyolüminesan yem, okyanusun derinliklerindeki az sayıdaki ışık kaynağından biri olduğu için fenerbalıklarının avlarını yakalamasındaki ana yöntem.

Condrik Tenerife çevrimiçi paylaşımında, "Bugüne kadar kayıtlar çoğunlukla larvalardan, ölü yetişkinlerden veya derin deniz bilimsel keşifleri sırasında denizaltılar tarafından görülen örneklerden oluşuyordu" yazarak bu gözlemin ne kadar nadir olduğunu vurguladı.

Araştırma ekibi sosyal medya paylaşımında, bu buluşun "sonsuza kadar hatırlanacağını" belirtti.