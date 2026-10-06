Haberler

Karadeniz'de insansız araç saldırısında bir gemi battı, 11'i Türk 18 kişi kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karadeniz'de insansız araç saldırısında bir gemi battı, 11'i Türk 18 kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz'de Bulgaristan açıklarında iki ticari gemiye insansız hava ve deniz araçlarıyla saldırı düzenlendi, gemilerden biri battı. Diğer gemideki 11'i Türk 18 mürettebat kurtarılırken, iki yaralı Varna'ya götürüldü; batan gemide kaç kişi olduğu açıklanmadı.

(ANKARA) - Karadeniz'de Bulgaristan açıklarında iki ticari geminin insansız hava ve deniz araçlarının saldırısına uğradığı, gemilerden birinin battığı bildirildi. Batan geminin mürettebatını bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürerken, diğer gemide bulunan 11'i Türk 18 mürettebat kurtarıldı.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, saldırının yerel saatle 03.00 sıralarında Byala kentinin yaklaşık 70 deniz mili doğusunda, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde meydana geldiğini açıkladı.

Bölgede bulunan Bulgar feribotu Dioscuria'nın mürettebatı, ilk gemide bir patlama gördükten sonra olay yerine gitti. Bölgede devrilmiş bir cankurtaran botu ve can yelekleri bulundu ancak geminin mürettebatına ulaşılamadı. Yetkililer, batan gemide kaç kişinin bulunduğunu henüz açıklamadı.

Aynı bölgedeki ikinci gemide ise saldırının ardından yangın çıktı. Gemideki 11 Türk ve yedi Hindistan vatandaşı olmak üzere 18 kişilik mürettebatın tamamı Dioscuria tarafından kurtarıldı. Mürettebattan iki kişinin yaralandığı, yaralıların Varna'ya götürüldüğü bildirildi.

Bulgar basınında yer alan haberlerde, batan geminin Togo bayraklı Alfa Watan, saldırıya uğrayan ikinci geminin ise Palau bayraklı Able olduğu kaydedildi. Alfa Watan'ın Romanya'nın Sulina Limanı'na doğru seyrettiği, Able'ın ise buğday taşıdığı ve güneye doğru ilerlediği aktarıldı.

Radev, saldırıyı "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirirken, insansız hava araçlarının hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 57 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası! Menajerler önerdi

Yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den Mbappe bombası
Önce bordo bere, şimdi nişan! Kadirov'a ödül üstüne ödül

Çeçen lider Kadirov'a bir sürpriz daha
Nevşehir'de drift atan sürücü 15 dakikada aracını parçaladı! Radyatör suyu ele verdi

Ceza yememek için aracını 15 dakikada söktü! O detay ele verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Kuyumcukent'te 420 milyon TL'lik dev vurgun! Altınları eritip 'İflas ettik' dediler

Kuyumcukent'i ayağa kaldıran dev vurgun! Rakam 420 milyon lira
Gemlik'te yaşlı çiftin öldürülmesinin arkasından dambıl gürültüsü çıktı! Üst kat komşusu adliyede

Yaşlı çiftin katil zanlısı üst komşu! Sebep dambıl gürültüsü
14 ilde 'Daltonlar' baskını! Gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 12'si çocuk

14 ilde "Daltonlar" baskını! Üstelik 12'si çocuk
Otizmli Burak, Samsun'daki tüm direklerin markasını ezbere biliyor! 2,5 yaşında kürdanla başladı

Şehirdeki her direği ezbere biliyor! Fabrikalar ona kapı açtı
Fuhuş ağı kurdu! ABD'nin 'en kötüleri' listesine girdi

ABD'yi karıştıran göçmen kadın! Adını "En kötüler" listesine yazdılar
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor

Kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor