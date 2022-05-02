Karadeniz'de iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından imha edildi - Haberler

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Karadeniz'de iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından imha edildi

Haberler.com - Dünya
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Karadeniz'de iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından imha edildi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken, Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'ler çatışmaların gidişatını belirlemeye devam ediyor. Son olarak Karadeniz'de raptor tipi 2 Rus gemisi bir Bayraktar tarafından imha edildi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta 68. günde de çatışmalar ve bombardımanlar sürüyor. Öte yandan BAYKAR'ın ürettiği Türk Siha'ları olan Bayraktar TB2'ler de savaşta önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

İKİ RUS GEMİSİ BAYRAKTAR TARAFINDAN İMHA EDİLDİ

Reuters'in Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan Valeriy Zaluzhniy'den aktardığı habere göre, Karadeniz'de iki raptor tipi devriye gemisi, bir Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi.

Karadeniz'de iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından imha edildi

RUS TARAFINDAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Zaluzhniy, Telegram'da paylaştığı mesajında "Bu sabaha karşı Yılan Adası yakınlarında iki Rus Raptor sınıfı gemi imha edildi" dedi. Rus tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Karadeniz'de iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından imha edildi

Haberler.com - Dünya

Bayraktar TB-2, Ukrayna, Rusya, SİHA, Dünya, Haberler

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