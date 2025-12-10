Haberler

Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı

Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı
Güncelleme:
Karadeniz'de gerilim tırmanıyor. Ukrayna Donanması'na ait 'Sea Baby' isimli silahlı insansız deniz araçları, Komor bayrağı taşıyan 'DASHAN' adlı kimyasal tankere saldırı düzenledi. Böylelikle bölgede iki haftadır süren saldırı zincirine bir yenisini daha eklendi.

  • Ukrayna Donanması'na ait 'Sea Baby' adlı silahlı insansız deniz araçları, Komor bayraklı 'DASHAN' adlı kimyasal tankere saldırı düzenledi.
  • Saldırı, Karadeniz'de son iki haftada gerçekleşen üçüncü saldırıdır.
  • 28 Kasım'da 'KAIROS' ve 'VIRAT' adlı tankerler ile 2 Aralık'ta 'MIDVOLGA-2' adlı tanker de saldırıya uğramıştı.

Karadeniz'den son iki haftada üçüncü saldırı haberi geldi.

UKRAYNA'DAN KARADENİZ'DE BİR SALDIRI DAHA

Ukrayna Donanması'na ait ve "Sea Baby" olarak adlandırılan silahlı insansız deniz araçları (SİDA), "DASHAN" adlı, Komor bayrağı taşıyan kimyasal tankere saldırı düzenledi.

Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı

Sosyal medyada dolaşımı giren görüntülerde saldırının en az iki SİDA tarafından yapıldığı görülüyor. 164,608 detveyt ağırlığındaki "Dashan" isimli tanker, 275 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde.

Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı

DAHA ÖNCE DE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken beldesi ve Kastamonu açıklarındaki "KAIROS" ve "VIRAT" simli iki tanker gemisi 28 Kasım'da saldırıya uğramıştı.

Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı

2 Aralık'da da Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyreden "MIDVOLGA-2" isimli tankereuluslararası sularda 80 mil açıkta saldırı düzenlenmişti.

