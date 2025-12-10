Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı

Karadeniz'den son iki haftada üçüncü saldırı haberi geldi.

UKRAYNA'DAN KARADENİZ'DE BİR SALDIRI DAHA

Ukrayna Donanması'na ait ve "Sea Baby" olarak adlandırılan silahlı insansız deniz araçları (SİDA), "DASHAN" adlı, Komor bayrağı taşıyan kimyasal tankere saldırı düzenledi.

Sosyal medyada dolaşımı giren görüntülerde saldırının en az iki SİDA tarafından yapıldığı görülüyor. 164,608 detveyt ağırlığındaki "Dashan" isimli tanker, 275 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde.

DAHA ÖNCE DE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken beldesi ve Kastamonu açıklarındaki "KAIROS" ve "VIRAT" simli iki tanker gemisi 28 Kasım'da saldırıya uğramıştı.

2 Aralık'da da Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyreden "MIDVOLGA-2" isimli tankereuluslararası sularda 80 mil açıkta saldırı düzenlenmişti.