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Karadeniz açıklarında hortum çıktı

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Rize'nin Fındıklı ilçesi açıklarında hortum cep telefonu ile kaydedildi. Doğu Karadeniz açıklarında oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Fındıklı ilçesinde sahil kenarında duran bir vatandaşın denizin açıklarında gördüğü hortumu cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Oluşan hortum yaklaşık 4 dakika sonra gözden kayboldu.

Karadeniz açıklarında hortum çıktı

RİZE - Rize'nin Fındıklı ilçesi açıklarında hortum cep telefonu ile kaydedildi.

Doğu Karadeniz açıklarında oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Fındıklı ilçesinde sahil kenarında duran bir vatandaşın denizin açıklarında gördüğü hortumu cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Oluşan hortum yaklaşık 4 dakika sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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