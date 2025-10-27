Haberler

Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Güncelleme:
Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, dün Türk bir grubun karıştığı darp ve kavga olayının ardından "Türk vatandaşlarının ülkemizi vizesiz ziyaret etme hakkını geçici olarak kaldıracağız" açıklamasında bulundu. Öte yandan olaya karışan 45 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

  • Karadağ, Türkiye vatandaşları için vizesiz seyahati geçici olarak askıya aldı.
  • Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, kararın acil bir prosedürle alınacağını duyurdu.
  • Karadağ'da darp ve kavga olayına karıştığı iddia edilen 45 Türk vatandaşı gözaltına alındı.
  • Karadağ, Türkiye ile yoğun görüşmeler başlatacağını açıkladı.

Türklerin son dönemde uğrak ülkelerinden biri haline gelen Karadağ'da yaşanan olay iki ülke arasında krize neden oldu.

Bir Türk grubun karıştığı iddia edilen darp ve kavga olayı sonrası Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya aldıklarını duyurdu.

"KARARI ACİL BİR PROSEDÜRLE ALACAĞIZ"

Spajic, X hesabından yaptığı açıklamada "Türk vatandaşları için vizesiz rejimin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin kararı acil bir prosedürle alacağız. Ekonomik faaliyetlerin ve iyi ikili ilişkilerin korunması amacıyla, önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile yoğun görüşmeler başlatarak, iyi iş birliği ve müttefiklik ruhu içinde her iki tarafın da çıkarına olacak en uygun modeli bulmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

45 TÜRK VATANDAŞI GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Karadağ'da darp ve kavga olayına karıştığı iddia edilen 45 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBozkurt:

Orayıda boh etmişiz ki adamlar yaka silkeliyor ne uslanmaz aylanmaz bir toplum olduk

Yorum Beğen161
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Taş:

Kürtler orayıda bozdu

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme43
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Orhan:

Bi Karadağ bi gurcistan bi Bulgaristan bi yunanistan kadar olamadik

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıseennu:

Nereye gidersek gidelim bütün ülkeler yaka silkiyor bizden yazıklar olsun yahu ,dünyadaki en pis huylu ülkelerden biri olduk.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıspf8rvknv5:

bizimkiler oraya Kumar canlı yayını açmak için gidiyor başka bişey için gitmiyorlar.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
