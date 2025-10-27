Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor
Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, dün Türk bir grubun karıştığı darp ve kavga olayının ardından "Türk vatandaşlarının ülkemizi vizesiz ziyaret etme hakkını geçici olarak kaldıracağız" açıklamasında bulundu. Öte yandan olaya karışan 45 Türk vatandaşı gözaltına alındı.
- Karadağ, Türkiye vatandaşları için vizesiz seyahati geçici olarak askıya aldı.
- Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, kararın acil bir prosedürle alınacağını duyurdu.
- Karadağ'da darp ve kavga olayına karıştığı iddia edilen 45 Türk vatandaşı gözaltına alındı.
- Karadağ, Türkiye ile yoğun görüşmeler başlatacağını açıkladı.
Türklerin son dönemde uğrak ülkelerinden biri haline gelen Karadağ'da yaşanan olay iki ülke arasında krize neden oldu.
Bir Türk grubun karıştığı iddia edilen darp ve kavga olayı sonrası Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya aldıklarını duyurdu.
"KARARI ACİL BİR PROSEDÜRLE ALACAĞIZ"
Spajic, X hesabından yaptığı açıklamada "Türk vatandaşları için vizesiz rejimin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin kararı acil bir prosedürle alacağız. Ekonomik faaliyetlerin ve iyi ikili ilişkilerin korunması amacıyla, önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile yoğun görüşmeler başlatarak, iyi iş birliği ve müttefiklik ruhu içinde her iki tarafın da çıkarına olacak en uygun modeli bulmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
45 TÜRK VATANDAŞI GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan Karadağ'da darp ve kavga olayına karıştığı iddia edilen 45 Türk vatandaşı gözaltına alındı.