Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Türklerin son dönemde uğrak ülkelerinden biri haline gelen Karadağ'da yaşanan olay iki ülke arasında krize neden oldu.

Bir Türk grubun karıştığı iddia edilen darp ve kavga olayı sonrası Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya aldıklarını duyurdu.

"KARARI ACİL BİR PROSEDÜRLE ALACAĞIZ"

Spajic, X hesabından yaptığı açıklamada "Türk vatandaşları için vizesiz rejimin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin kararı acil bir prosedürle alacağız. Ekonomik faaliyetlerin ve iyi ikili ilişkilerin korunması amacıyla, önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile yoğun görüşmeler başlatarak, iyi iş birliği ve müttefiklik ruhu içinde her iki tarafın da çıkarına olacak en uygun modeli bulmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

45 TÜRK VATANDAŞI GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Karadağ'da darp ve kavga olayına karıştığı iddia edilen 45 Türk vatandaşı gözaltına alındı.