Karadağ'a vize ile mi gidilecek? Karadağ'a giderken artık vize isteniyor mu?

Güncelleme:
Karadağ'a seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşları için kritik bir gelişme gündemde. Son dakika haberleri, bölgeye yapılacak ziyaretleri merak edenleri harekete geçirdi. Gelişmenin detayları ve seyahat planlarını nasıl etkileyeceği ise şimdiden büyük bir merak konusu. Peki, Karadağ'a vize ile mi gidilecek? Karadağ'a giderken artık vize isteniyor mu?

Karadağ'a seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşları için sürpriz bir gelişme gündemde. Son dönemlerde yaşanan olaylar, bölgeye yapılacak ziyaretlerin seyrini merak konusu haline getirdi. Peki, bu gelişme neyi değiştiriyor ve Türk vatandaşlarının planlarını nasıl etkileyebilir? Tüm detaylar ve olası etkiler haberimizin devamında yer alıyor.

KARADAĞ ARTIK VİZE Mİ İSTİYOR?

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'in açıklamasına göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için uygulanan vizesiz giriş hakkı geçici olarak askıya alındı. Yani Karadağ, turistik ziyaret veya yatırım yoluyla vatandaşlık başvurusu yapmak isteyen Türk vatandaşlarından geçici bir süre için vize talep edecek. Bu karar, iki ülke arasında mevcut vize muafiyeti uygulamasının kısa süreli bir durdurulması anlamına geliyor.

KARADAĞ'A VİZESİZ GİDİLMEYECEK Mİ?

Geçici süreyle Karadağ'a seyahat edecek Türk vatandaşları vizesiz giriş yapamayacak. Daha önce 90 güne kadar turistik veya transit geçişlerde vize şartı aranmazken, alınan karar ile bu hak askıya alındı. Dolayısıyla bu süreçte Karadağ'a seyahat edecek Türk vatandaşlarının vize işlemlerini tamamlamaları gerekecek.

KARADAĞ'A SERBEST GİRİŞ ASKIYA MI ALINDI?

Karadağ'a Türkiye'den yapılan serbest giriş uygulaması geçici olarak durduruldu. Karar, özellikle turistik ziyaretler ve yatırım yoluyla vatandaşlık başvurularını etkiliyor. Başbakan Spajic, bu adımı Türkiye'den gelen bazı olaylar ve ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek açıkladı. Askıya alma sürecinin geçici olduğu ve önümüzdeki dönemde Türkiye ile yürütülecek görüşmeler sonucunda yeniden değerlendirileceği belirtiliyor.

