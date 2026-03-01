Haberler

Pakistan'daki ABD büyükelçiliği önünde protesto

Pakistan'ın Karaçi kentinde, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara tepki gösteren grup, ABD Konsolosluğu'na girmeye çalıştı. Olayda 5 yaralı, 6 ölü var. Irak'ta da benzer protestolar yapıldı.

PAKİSTAN'ın Karaçi kentinde, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara tepki gösteren bir grubun, ABD'nin Karaçi Konsolosluğu'na girmeye çalıştığı bildirildi.

Pakistan basını, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara tepki gösteren bir grubun, ABD'nin Karaçi Konsolosluğu önünde toplandığını duyurdu. Göstericilerin taş atarak binaya girmeye çalışması üzerine polisin müdahale ettiği belirtildi. Göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda ilk belirlemelere göre; 5 kişinin yaralandığı, 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

BAĞDAT'DA ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO

Irak'ın başkenti Bağdat'ta da bir grup göstericinin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'nin önünde toplandığı aktarıldı.

Göstericilerin, ABD karşıtı sloganlar atarak trafiğe kapatılan Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştığı kaydedildi.

