Karabağ'da imzalanan ateşkesin detayları! İşte Azerbaycan'ın Ermenilere kabul ettirdiği şartlar

Azerbaycan, Karabağ'daki silahlı oluşumların dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yapılan ateşkes anlaşması kapsamında Ermeniler, Azerbaycan'ın şartlarını kabul etti.

Dün Azerbaycan tarafından operasyon başlatılan Karabağ'da, bugün Azerbaycan saati ile 13.00 itibarıyla ateşkes sağlandı. Kabul edilen şartlara göre; Karabağ'daki Ermenistan silahlı birlikleri silah bırakıyor, mevzilerden çıkıyor ve tam şekilde silahsızlandırılıyor.

OPERASYON ASKIYA ALINDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki silahlı oluşumlarının dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Operasyonun askıya alındığı vurgulanan açıklamada, Ermenilerin kabul ettiği şartlar da yer aldı.

KABUL EDİLEN TALEPLER

Bakanlığın ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı; "Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin Rus barışı koruma birliği aracılığıyla talebi dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 günü saat 13.00'te aşağıdaki koşullar altında yerel terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldı: