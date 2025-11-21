Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Kosova Ziyaretinde Bulundu

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 19-20 Kasım tarihlerinde Kosova'yı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "19-20 Kasım tarihlerinde Kosova'da bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Priştine'de ziyaretler gerçekleştirdi. Sultan Murat Türbesi'ni ziyaret eden Orgeneral Metin Tokel, program kapsamında Türk Temsil Heyeti Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari, KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ve Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ile bir araya geldi. Orgeneral Metin Tokel'in ziyaretinde; Türkiye ile Kosova arasındaki güçlü iş birliği ve dostluk bir kez daha vurgulandı" ifadelerine yer verildi.