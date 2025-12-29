Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmelerine göre sıcaklıklardaki düşüş yeni haftada da devam edecek. Rusya ve İzlanda üzerinden yurda giriş yapan sistemin, Ege, Akdeniz'in batısı ve Trakya dışında pek çok bölgede don, buzlanma ve kar yağışıyla kendini göstereceği bildirildi.

16 İL İÇİN SARI KODLU KAR ALARMI

MGM; Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı yayımladı. Özellikle Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği belirtildi.

RÜZGAR 70 KİLOMETREYE KADAR ÇIKACAK

MGM; Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda rüzgarın yer yer saatte 70 kilometreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

BAZI İLLERDE KAR 25 SANTİMETREYİ BULABİLİR

Tahminlere göre Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde kar kalınlığının 15 santimetreye, Mardin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde ise 25 santimetreye kadar ulaşabileceği kaydedildi. Bölgede ayrıca buzlanma ve don riskinin devam edeceği bildirildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ 56 İLDE KAR BEKLENİYOR

MGM'nin modellemelerine göre bugün etkisini artırması beklenen kar yağışının yeni haftada da sürmesi öngörülüyor. Yılın son günü olan çarşamba günü için 56 ilde kar yağışı beklentisi paylaşıldı.

DONDURUCU SICAKLIKLARA DİKKAT

İç kesimlerde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da soğuk hava dalgasının daha sert hissedileceği belirtiliyor. Çarşamba günü sıcaklıkların Tunceli'de -9, Hakkari'de -13, Erzurum'da -14, Ağrı'da -15, Ardahan'da -19 dereceye kadar gerileyebileceği ifade edildi.