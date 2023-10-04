Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlık Dere Kanyonunda yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve 2 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alındı.

Kanyonda yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı

BURDUR - Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlık Dere Kanyonunda yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve 2 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alındı.

Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlık Dere Kanyonu'nda 2 gün önce yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Sarp arazide bulunan ağaçların yandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler arazi koşulları nedeniyle yangın bölgesine güçlükle ulaştı. Bölgenin çeşitli orman ağaçları ile çevrili olmasından dolayı yangın bir anda büyüdü.12 arazöz, 7 teknik eleman, 22 orman muhafaza memuru, 65 yangın işçisi 4 helikopter ile 2 yangın uçağı müdahale ettiği yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

17 bin 758 dekarlık bir alanı içine alan kanyon 2018 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilmişti.