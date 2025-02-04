Kanseri yenen Prenses Kate, Dünya Kanser Günü'nde oğlunun çektiği fotoğrafı paylaştı
Prenses Kate, Dünya Kanser Günü'nde 6 yaşındaki oğlu Prens Louis tarafından çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Windsor ormanında çekilen bu fotoğraf, Prens Louis'in halka açıklanan ilk fotoğrafı oldu. Kate, fotoğrafın yanı sıra 'Hastalığın ötesindeki her şeyi beslemeyi unutmayın' mesajını paylaştı. Geçen yaz kanser tedavisini tamamlayan Prenses, kademeli olarak kraliyet görevlerine geri dönmeye başladı.
Prenses Kate, Dünya Kanser Günü vesilesiyle 6 yaşındaki oğlu Prens Louis'in çektiği fotoğrafını paylaştı. Windsor ormanında çekilen fotoğrafta, Kate kollarını açmış ve gülümserken görülüyor.
Kate paylaşımında "Hastalığın ötesindeki her şeyi beslemeyi unutmayın" mesajını verdi ve donmuş yaprakları gösteren ikinci bir fotoğraf da ekledi. Bu, Prens Louis'in halka açıklanan ilk fotoğrafı oldu.
Amatör fotoğrafçılığa ilgi duyan Kate, geçtiğimiz hafta üç kraliyet etkinliğine katıldı. Bunlardan biri, Galler'deki Ty Hafan çocuk hospisinde gerçekleşti. Daha önce Prenses Diana'nın himayesinde olan kurumun yeni hamisi olan Kate, çocuklarla vakit geçirdi, duvar boyama etkinliğine katıldı ve kayıp yaşayan ailelerle görüştü.
43 yaşındaki Prenses, geçen yaz kanser tedavisini tamamladıktan sonra kraliyet görevlerine kademeli olarak dönüyor.