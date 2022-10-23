Kanada'nın Quebec eyaletinde 14 milletvekili anayasal olarak gerekli olan Kral'a sadakat yeminini reddetti

Kanada'nın Quebec eyaletinde bu ay yapılan seçimlerde, eyalet parlamentosuna seçilen toplam 14 milletvekili, anayasada belirlenen yemin metninden Kral 3. Charles'a bağlılık ifadelerini çıkarıp, sadece Quebec halkına bağlılık yemini etti.

Kanada'nın Quebec eyaletinde Kral Charles'a bağlılık yemini krizi yaşanıyor. Yeni seçilen 14 milletvekili, Kanada Anayasası'nda Kral Charles'a bağlılık kısmına itiraz etti. Parti Quebecois Lideri Paul St-Pierre Plamondon, yeminin anlamlı ve samimi olması gerektiğine inandığını belirterek, Quebeclilerin bir monarşiye yemin etmeye asla rıza göstermediğini kaydetti.

"BU YEMİN DELİ GÖMLEĞİ"

St-Pierre Plamondon, milletvekilliği yemininin "Quebec halkının seçilmiş her temsilcisini iki yüzlülüğe mahkum ettiğini" ifade ederek, "Bu yemin; bütün partilerden seçilenleri, inanmadıkları bir şeye ve dolayısıyla yalan yere yemin etmeye, sözünün değerini lekelemeye ve bunu ilk eylemde yurttaşların temsilcisi olarak yapmaya zorlayan bir deli gömleği" dedi.

YEMİN ETMEYİ REDDETTİLER

Quebec'in bağımsız bir devlet olmasını savunan Quebec Solidarity üyesi 11 milletvekili de, içeriğinde Kral'a bağlılık ifadeleri bulunan yemini etmeyi reddetti. Quebec Solidarity Sözcüsü Gabriel Nadeau-Dubois, kendisine parti üyelerinin yasama meclisine girmelerine, tartışmalara katılmalarına veya oy kullanmalarına izin verilmeyeceğini, ancak yasama görevlerine ve maaşlarına erişebileceklerinin söylendiğini duyurdu.

ANAYASAYA GÖRE KRALİYETE YEMİN ETMEK GEREKİYOR

Kanada Anayasası'na göre, tüm eyalet yasama meclislerinin ve federal parlamento üyelerinin göreve başlamadan önce kraliyete sadakat ifadelerinin de bulunduğu bir metinle yemin etmeleri gerekiyor. Quebec eyalet yasaları, eyalet parlamentosuna seçilenlerin, kraliyete sadakatin yanı sıra Quebec halkına da ikinci bir yemin ile bağlılık bildirmelerini zorunlu kılıyor.