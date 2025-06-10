Kanada, NATO Savunma Harcama Hedefini 5 Yıl Önce Karşılayacak

Kanada, NATO Savunma Harcama Hedefini 5 Yıl Önce Karşılayacak
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Başbakan Mark Carney, Kanada'nın NATO'nun yüzde 2'lik savunma harcaması hedefini planlanandan 5 yıl önce, gelecek yılın başında karşılayacaklarını açıkladı. Kanada, ABD'ye olan askeri bağımlılığını azaltmak için milyarlarca dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

KANADA Başbakanı Mark Carney, küresel istikrarsızlığın artması ve 'ABD'ye askeri bağımlılığı azaltma' hedefi doğrultusunda, NATO'nun yüzde 2'lik savunma harcaması hedefini planlanandan 5 yıl önce, gelecek yılın başında karşılayacaklarını açıkladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, NATO'nun müttefik ülkelerden Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'larının (GSYH) yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma beklentisini karşılamak için savunma bütçesine milyarlarca dolarlık yatırım yapacaklarını duyurdu. Carney, Kanada'nın askeri açıdan ABD'ye aşırı derecede bağımlı olduğunu belirterek, "Savunma sermaye harcamalarımızın dörtte üçünü artık ABD'ye yönlendirmemeliyiz" dedi.

Carney, yüzde 2'lik savunma harcaması hedefini gelecek yılın başında gerçekleştirerek planlanandan 5 yıl önce bu hedefe ulaşacaklarını kaydederek, Kanada ordusunun altyapı ve teçhizatının eskidiğini, bunun da askeri hazırlık kapasitesini düşürdüğünü vurguladı. Carney, savunma alanındaki yatırım ve alımları çeşitlendireceklerini belirtti.

Başbakan Carney, özellikle yeni denizaltılar, uçaklar, gemiler, zırhlı araçlar, topçu sistemleri, radarlar, insansız hava araçları (İHA) ve Arktik izleme sistemlerine yatırım yapılacağının altını çizdi. Carney, ayrıca savunma harcamalarındaki artışın, Kanada'nın küresel tehditlerden kaynaklanan artan istikrarsızlık ortamına uyum sağlamasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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