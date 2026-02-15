Kanada, İran ile bağlantılı 7 kişi için yaptırım kararı aldı

KANADA Dışişleri Bakanlığı, İran ile bağlantılı 7 kişiye ek yaptırım kararı alındığını duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İran'a yönelik özel düzenlemeler kapsamında yeni yaptırım kararları alındığı bildirildi. Açıklamada, "İran yönetiminin yalnızca kendi ülkesinde değil, yurt dışında da baskı ve şiddet yöntemlerine başvurduğu ve bu eylemlerinin kabul edilemez olduğu" ifade edildi.

Yaptırım listesine 7 kişinin eklendiği duyurulan açıklamada, bu kişilerin İran'ın sınır ötesi faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirtildi.