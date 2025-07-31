Kanada, Filistin Devletini Tanıyacak

KANADA Başbakanı Mark Carney, Filistin devletini tanıyacaklarını bildirdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i 'devlet olarak tanıyacaklarını' duyurdu. Carney, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Eylül 2025'te gerçekleşecek BM'nin 80'inci Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanımayı planlıyoruz. Bunu yapmayı düşünüyoruz çünkü Filistin yönetimi, uzun süredir ihtiyaç duyulan reformlara öncülük etmeyi taahhüt etti" ifadelerini kullandı.

Carney, on binlerce Filistinlinin İsrail tarafından öldürüldüğünü ve binlercesinin kıtlığın eşiğinde olduğunu belirterek, "Kanada, İsrail hükümetinin Gazze'deki durumu bu denli kötüleştirmesini kınıyor" dedi.

İki devletli çözüme uzun yıllardır bağlı olduklarını da aktaran Carney, bu süreçte bekledikleri barışı bulamadıklarını ve artık bu yaklaşımın sürdürülebilir olmadığını düşündüklerini kaydetti.