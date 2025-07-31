Kanada, Filistin Devletini Tanıyacak

Kanada, Filistin Devletini Tanıyacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada Başbakanı Mark Carney, eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıkladı. Carney, Filistin yönetiminin reform taahhütlerini ve Gazze'deki durumu eleştirdi.

KANADA Başbakanı Mark Carney, Filistin devletini tanıyacaklarını bildirdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i 'devlet olarak tanıyacaklarını' duyurdu. Carney, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Eylül 2025'te gerçekleşecek BM'nin 80'inci Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanımayı planlıyoruz. Bunu yapmayı düşünüyoruz çünkü Filistin yönetimi, uzun süredir ihtiyaç duyulan reformlara öncülük etmeyi taahhüt etti" ifadelerini kullandı.

Carney, on binlerce Filistinlinin İsrail tarafından öldürüldüğünü ve binlercesinin kıtlığın eşiğinde olduğunu belirterek, "Kanada, İsrail hükümetinin Gazze'deki durumu bu denli kötüleştirmesini kınıyor" dedi.

İki devletli çözüme uzun yıllardır bağlı olduklarını da aktaran Carney, bu süreçte bekledikleri barışı bulamadıklarını ve artık bu yaklaşımın sürdürülebilir olmadığını düşündüklerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı

Kadınlarla zorla birlikte olduğunu anlattı, hemen evinden alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz ayı doğum destekleri hesaplara geçiyor! Bakan Göktaş duyurdu

Annelere 5 bin TL destek bugün hesaplara yatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.