Haberler

Kanada'daki ABD Konsolosluğuna silahlı saldırı

Kanada'daki ABD Konsolosluğuna silahlı saldırı Haber Videosunu İzle
Kanada'daki ABD Konsolosluğuna silahlı saldırı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarına devam eden ABD, komşusu Kanada'dan gelen haberle sarsıldı. ABD'nin Toronto kentinde bulunan konsolosluğuna ateş açıldı. Düzenlenen saldırıda çok sayıda silah sesi duyulduğu, saldırganın henüz tespit edilemediği belirtildi.

İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarına devam eden ABD'nin Kanada'daki konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi.

ÇOK SAYIDA SİLAH SESİ DUYULDU

Toronto polisinden yapılan açıklamada, Toronto'daki ABD Konsolosluğuna ateş açıldığı, ilk etapta herhangi bir yaralanmanın belirlenmediği bildirildi.

Kanada'daki ABD Konsolosluğuna ateş açıldığı bildirildi

Açıklamada, diplomatik misyona yönelik silahlı saldırının yerel saatle 05.30 civarında gerçekleştiği, çok sayıda silah sesinin duyulduğu olay yerindeki incelemenin devam ettiği ancak henüz bir şüphelinin tespit edilemediği aktarıldı.

Kanada'daki ABD Konsolosluğuna ateş açıldığı bildirildi

"Ateşli silah kullanıldığına dair kanıtlar bulundu." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu konsolosluk binasının önündeki yolun trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kanada'daki ABD Konsolosluğuna ateş açıldığı bildirildi

OSLO'DAKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE DE PATLAMA MEYDANA GELMİŞTİ

Norveç'in Oslo kentinde bulunan ABD Büyükelçiliği'nde de 8 Mart'ta patlama meydana gelmişti. Oslo polisi, patlamanın "ABD Büyükelçiliğini kasıtlı olarak hedef alan bir saldırı olabileceği" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Umut Halavart
41 yaşında sahalara dönen Sneijder'in son halini görenler tanıyamıyor

Sahalara geri dönen Sneijder'in son halini görenler tanıyamıyor
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz

12 yıldır sabırla bu telefonu açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia

Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var

Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da ortalığı karıştırdı

Arabistan'da da ortalığı karıştırdı
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

Azeri güreşçi Hintli ile mindere çıktı! Sonuç inanılır gibi değil