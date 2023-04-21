Kanada'da erkek milletvekillerinden kadına yönelik şiddete karşı dikkat çeken protesto! Pembe topuklu ayakkabı giyip yürüdüler

Kanada'da erkek milletvekilleri ve aktivistler, kadına yönelik artan şiddete dikkat çekmek için mecliste protesto düzenledi. Pembe renkli topuklu ayakkabı giyen milletvekilleri, mecliste yürüdü.

Kanada'da kadına yönelik şiddetin artışına dikkat çekmek için ilginç bir etkinliğe imza atıldı. Kanada parlamentosunda erkek milletvekilleri ve aktivistler pembe renkli topuklu ayakkabı giydi.

MECLİS'TE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

"Kadına şiddete hayır" diyen milletvekilleri, mecliste hep birlikte yürüdü. Milletvekillerinin protestosunda renkli görüntüler kaydedildi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DUYARLILIK ÇAĞRISI

Pembe renkli topuklu ayakkabılar kadınların sembolik olarak giydiği bir eşya olmasına rağmen erkek milletvekilleri tarafından giyilerek, kadına yönelik şiddete karşı erkeklerin de duyarlılık göstermesi gerektiğinin altı çizildi.