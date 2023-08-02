Kanada'da Dev Buzul Kıyıya Yaklaştı

Küresel iklim değişikliği ile dünya, bitki, hayvan ve insan hayatını tehdit eden değişimlerle karşı karşıya. Kanada'da Newfoundland adasında, insanlar kıyıya yaklaşan devasa bir buzulu gözlemledi. Bu olay, sosyal medyada hızla yayıldı ve insanları şaşkına çevirdi.

Dünya, küresel iklim değişikliğinin ortasında bitki, hayvan ve insan hayatını tehdit eden endişe verici değişimlerle karşı karşıya. Kopan devasa bir buzul, Kanada'da adeta kıyıya dayandı.

YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Yakın zamanda, Kanada'da muazzam bir olay gerçekleşti ve onlarca yerli şaşkına döndü. Newfoundland adasında, insanlar kıyıya yaklaşan devasa bir buzulu gözlemledi. Sosyal medyada hızla yayılan videolar, bu devasa buz bloğunun kıyıya tehlikeli bir şekilde yaklaştığını gösteriyordu.