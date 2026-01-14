Haberler

Kanada Başbakanı Mark Carney Çin'e Resmi Ziyarette Bulundu

Kanada Başbakanı Mark Carney Çin'e Resmi Ziyarette Bulundu
Güncelleme:
Kanada Başbakanı Mark Carney, 8 yıl aradan sonra bir Kanada Başbakanı olarak Çin'in başkenti Pekin'e resmi ziyarette bulundu. Carney'in, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi bekleniyor.

KANADA Başbakanı Mark Carney, resmi ziyarette bulunmak üzere Çin'e gitti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, resmi ziyareti kapsamında Çin'in başkenti Pekin'e ulaştı. Carney'in, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Başbakanı Li Çiang ve Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji ile bir araya gelmesi bekleniyor. Carney'in ziyareti, 8 yıl aradan sonra bir Kanada Başbakanı'nın Çin'e yaptığı ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
