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Kanada Başbakanı Carney: Türkiye, önemli bir NATO müttefiki

Kanada Başbakanı Carney: Türkiye, önemli bir NATO müttefiki
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Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'yi inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki ve büyük bir bölgesel güç olarak nitelendirdi. Carney, ikili ilişkileri derinleştirdiklerini ve NATO Zirvesi için Ankara'ya gideceğini açıkladı.

KANADA Başbakanı Mark Carney, Türkiye'nin inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki ve büyük bir bölgesel güç olduğunu kaydetti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Toronto'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi kilit bir NATO müttefiki ve büyük bir bölgesel güç olarak nitelendiren Carney, "Türkiye inanılmaz derecede önemli stratejik bir ülke, bir NATO müttefiki. Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Kafkaslara ve ötesine uzanan çok büyük bir bölgede; Türkiye bu bölgedeki en önemli stratejik ortaklardan ve güçlerden biri" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki temasların artırılmasına yönelik mesajlar veren Carney, henüz erken aşamada olmalarına rağmen ikili ilişkileri derinleştirdiklerini dile getirdi. Gelecek ay Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi için Türkiye'ye seyahat edeceğini belirten Carney, bu yılın sonlarına doğru ülkeye muhtemelen bir ziyaret daha gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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