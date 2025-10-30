Haberler

Kamyon devrildi, kaçan deney maymunları ülkeyi alarma geçirdi

Güncelleme:
ABD'nin Mississippi eyaletinde laboratuvar deneylerinde kullanılan maymunları taşıyan kamyon devrildi. Hepatit C ve Covid-19 gibi virüsleri taşıdığı belirtilen maymunlardan birinin hala bulunamadığını aktaran yetkililer "Hayvanlara yaklaşmayın, temas etmeyin" uyarısında bulundu.

  • ABD'nin Mississippi eyaletinde rhesus maymunları taşıyan bir kamyon devrildi ve bazı maymunlar kaçtı.
  • Kaçan maymunların hepatit C ve Covid-19 gibi virüsleri taşıyabileceği belirtildi.
  • Kaza sonrası üç maymun imha edildi ve biri hâlâ kayıp.

ABD'nin Mississippi eyaletinde laboratuvar deneylerinde kullanılan rhesus türü maymunları taşıyan bir kamyonun devrilmesi paniğe yol açtı. Yetkililer, bazı hayvanların hepatit C ve Covid-19 gibi virüsleri taşıyor olabileceğini belirterek halkı uyardı.

"SAKIN TEMAS ETMEYİN"

Kaza, salı günü Jasper County bölgesindeki Interstate 59 otoyolunda meydana geldi. Tulane Üniversitesi'nden Louisiana'ya taşınan maymunları taşıyan kamyon devrildi. Jasper County Şerif Ofisi, "Hayvanlara yaklaşmayın, temas etmeyin" uyarısında bulunarak vatandaşlardan görüldüklerinde derhal ihbarda bulunmalarını istedi.

YALNIZCA KORUYUCU EKİPMANLA TUTULABİLİYOR

Yetkililer, 18 kilograma kadar ağırlığı olan rhesus maymunlarının agresif davranış gösterebildiğini ve yalnızca koruyucu ekipmanla tutulabileceğini belirtti. Kaza sonrası kaçan maymunlardan üçü "imha edilirken", birinin hâlâ kayıp olduğu açıklandı.

Rhesus maymunları, insanlarla genetik benzerlikleri nedeniyle tıbbi araştırmalarda yaygın olarak kullanılıyor. Uzmanlar, bu tür olayların olası zoonotik hastalık risklerini artırabileceği uyarısında bulundu. ABD Deniz Güvenliği Ajansı (AMSA) olayı "insan hatası ve güvenlik protokollerinin ihlali yönünden" soruşturuyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
