Kamçatka Yarımadası'nda Üç Deprem Meydana Geldi

Kamçatka Yarımadası'nda Üç Deprem Meydana Geldi
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Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda bir saat içinde büyüklükleri 5 ila 6.2 arasında değişen üç deprem kaydedildi. Depremler, Moskova saatiyle 22.32-23.32 arasında gerçekleşti.

RUSYA'nın Kamçatka Yarımadası'nda bir saat içinde büyüklükleri 5 ila 6.2 arasında değişen 3 deprem meydana geldiği bildirildi.

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi'nden yapılan açıklamada, Kamçatka Yarımadası kıyısında Moskova saatiyle 22.32-23.32 arasında büyüklükleri 5 ila 6.2 arasında değişen 3 depremin meydana geldiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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