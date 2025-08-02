Kamçatka Yarımadası'nda Üç Deprem Meydana Geldi
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda bir saat içinde büyüklükleri 5 ila 6.2 arasında değişen üç deprem kaydedildi. Depremler, Moskova saatiyle 22.32-23.32 arasında gerçekleşti.
RUSYA'nın Kamçatka Yarımadası'nda bir saat içinde büyüklükleri 5 ila 6.2 arasında değişen 3 deprem meydana geldiği bildirildi.
Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi'nden yapılan açıklamada, Kamçatka Yarımadası kıyısında Moskova saatiyle 22.32-23.32 arasında büyüklükleri 5 ila 6.2 arasında değişen 3 depremin meydana geldiği kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya