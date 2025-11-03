Kamçatka Yarımadası'nda 5.8 Büyüklüğünde Deprem
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nın doğu kıyısında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 24 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
